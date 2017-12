(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2017 Inizia il capodanno romano, tantissimi al Circo Massimo per 'Roma illumina l'Infinito' A Roma la festa di fine anno è iniziata al Circo Massimo e continuerà fino alle 9 del 1 gennaio del nuovo anno. In migliaia per la festa della Capitale a cui parteciperanno anche Virginia Raggi e Luigi Di Maio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev