(Agenzia Vista) Santa Maria Capua Vetere, 01 dicembre 2018 Inquinamento del Volturno sequestrati gli impianti di sollevamento di Capua disastro ambientale I carabinieri della Compagnia di Capua, in seguito a indagini dirette dalla Procura, il 22 novembre hanno eseguito un decreto d’urgenza emesso dal pm e sequestrato in via preventiva gli impianti di sollevamento delle acque reflue e meteoriche asserviti alla rete fognaria e idrica del comune di Capua. / fonte Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev