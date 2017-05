(Agenzia Vista) Napoli, 06 maggio 2017 Sul lungomare di Napoli una grande installazione di arte pubblica partecipata. Le facce dei napoletani per sostenere con forza che il rinascimento culturale non può che partire da qui. Lo staff del progetto 'INSIDE OUT', inserito nel programma di Sky Arte Festival, ha voluto dimostrare che Napoli è il luogo dove si possono testimoniare la vivacità e le contraddizioni culturali e sociali del Paese .Altrimondinews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev