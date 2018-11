Inter, Gagliardini: "Momento positivo. Scudetto? Non ci pensiamo poi vediamo a marzo o aprile"

(Agenzia Vista) Milano, 03 novembre 2018 Anche senza Icardi l'Inter supera il Genoa e centra il settimo successo consecutivo in campionato. I nerazzurri, trascinati a sorpresa da Joao Mario, rimangono cosi' agganciati al Napoli al secondo posto, in scia alla Juventus. Un 5-0 che e' anche il miglior viatico per avvicinarsi alla gara di Champions League contro il Barcellona, con l'entusiasmo per poter sognare anche il colpaccio / Courtesy Telenord.it Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it