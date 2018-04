(Agenzia Vista) Chamoniz , 30 aprile 2018 Intrappolati a 3mila metri sulle Alpi, 4 morti assiderati e 5 in fin di vita, immagini dei soccorsi Sono 4 gli alpinisti morti durante un'escursione sulle Alpi svizzere e 5 sono in fin di vita. Il Soccorso Alpino italiano si è mosso in elicottero per raggiungere gli escursionisti e trarli in salvo. Sono 14 gli alpinisti dispersi sul tragitto che va da Chamoniz a Zermatt.Courtesy_Soccorso Alpino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev