Iran, crolla per incendio lo storico palazzo Plasco di 15 piani

Roma (askanews) - Lo storico Plasco building di Teheran, un palazzo di 15 piani risalente agli anni '60, è crollato in diretta Tv, a causa di un incendio ai piani superiori, per cui era già stato evacuato.L'edificio, considerato il più antico grattacielo della capitale dell'Iran, includeva uno shopping centre e delle sartorie.Tuttavia, al momento del crollo, alcuni vigili del fuoco eranoimpegnati nel tentativo di spegnere le fiamme e, secondo fonti locali, circa 30 di loro sarebbero rimasti intrappolati sotto le macerie, anche se, al momento, non è stata confermata alcuna vittima.Secondo un primo bilancio, inoltre, ci sarebbero una trentina diferiti."Avevamo a più riprese messo in guardia i responsabili dell'immobile sulla sua fragilità", ha dichiarato il portavoce dei pompieri, Jalal Maleki.