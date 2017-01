Iran, Mogherini: Ue rispetterà accordo sul nucleare

Bruxelles (askanews) - L'Unione europea rispetterà l'accordo sul programma nucleare iraniano: lo ha ribadito l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, poche ore dopo le dure critiche espresse dal presidente eletto degli Stati uniti Donald Trump riguardo al patto con Teheran."È la prova che le diplomazia lavora e fornisce soluzioni - ha spiegato Mogherini - L'Unione europea continuerà a lavorare per il rispetto e l'attuazione di questo accordo estremamenteimportante, soprattutto per la nostra sicurezza", ha aggiunto Mogherini recandosi alla riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione europea.Dello stesso avviso anche il ministro britannico degli Affari esteri, Boris Johnson: "Oggi è il primo anniversario di un accordo difficile e controverso ma che impedisce agliiraniani di acquisire la tecnologia nucleare. E' un accordo che ha un grandemerito e noi vogliamo continuare" ha dichiarato Johnson arrivandoalla riunione con gli omologhi europei a Bruxelles.Trump, in un'intervista a Times e Bild, ha attaccato Barack Obama per l'accordo concluso con Teheran, definendolo "una delle intese più stupide che abbia mai visto".