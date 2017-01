Iran, Rohani: non rinegozieremo patto nucleare se Trump lo chiede

Teheran (askanews) - L'Iran rifiuterà di "rinegoziare" l'accordo sul suo programma nucleare in caso il prossimo presidente Usa, Donald Trump, lo dovesse chiedere. Lo ha dichiarato il presidente Hassan Rohani."L'accordo nucleare è fatto. E' stato approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed è diventato un documento internazionale. Si tratta di un accordo multilaterale e non vi èalcun senso nel rinegoziarlo", ha detto Rohani, in una conferenza stampa tenuta a Teheran, un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo sul programma nucleare."L'accordo nucleare è una vittoria morale del popolo iraniano", ha detto ancora il capo del governo di Teheran prima di sottolineare che "la Repubblica Islamica non si adopera perpossedere armi di distruzione di massa".In campagna elettorale, Donald Trump ha spesso condannato l'accordo nucleare firmato nel luglio 2015 da Teheran e da Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito, Francia e Germania. Poi, in una recente intervista a Times e Bild, ha attaccato Barack Obama per l'accordo concluso definendolo "una delle intese più stupide" mai viste.