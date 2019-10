Baghdad, 29 ott. (askanews) - Migliaia di iracheni sono tornati a manifestare in piazza a Baghdad nonostante il governo abbia imposto il coprifuoco, per tentare di spegnere le proteste che da giorni agitano il Paese.Siamo al quinto giorno di proteste organizzate contro la corruzione del governo e la mancanza di servizi nel Paese. Manifestazioni spesso sfociate nel sangue, come a Kerbala dove 18 persone sono state uccise in un attacco delle forze dell'ordine.