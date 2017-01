Iraq, reparti governative riconquistano l'università di Mosul

Mosul, Iraq (askanews) - Le forze irachene hanno riconquistato l'università di Mosul, sottraendola all'Isis, l'ultimo di una serie di successi nell'offensiva volta a riprendere il controllo della parte orientale della città.La liberazione dell'ateneo s'inquadra nella più vasta avanzata delle forze irachene nella battaglia scattata lo scorso 17 ottobre allo scopo di ottenere la liberazione della capitale virtuale del cosiddetto Stato islamico, nell'Iraq settentrionale. Le unità dell'esercito schierate sul fronte orientale si sono ricongiunte con quelle a nord della città, riprendendo il controllo del secondo ponte sul fiume Tigri, che divide Mosul. Il campus dell'università, una delle più grandi in Iraq, si trova a sulla sponda orientale del Tigri."Possiamo dichiarare che l'università è stata liberata", ha annunciato Maan Saadi, generale delle forze di controterrorismo irachene. "Abbiamo concluso la parte più difficile. Siamo in grado di riprendere l'intera zona orientale entro i prossimi dieci giorni", ha aggiunto Saadi. Secondo le forze irachene, l'85% della zona orientale di Mosul sarebbe stata riconquistata."Abbiamo completamente liberato l'università di Mosul dal controllo dei guerriglieri dello Stato islamico e ci stiamo dirigendo verso il quartiere di Andrus. L'85% della città è ormai sotto il nostro controllo" dichiara un capitano dei reparti di controterrorismo".Un sottufficiale delle stesse unità spiega: "Abbiamo cominciato a setacciare il campus universitario e i tunnel sotterranei eliminando un certo numero di terroristi dell'Isis. Abbamo neutralizzato alcune autobomba ma potete vedere con i vostri occhi com'è ridotta l'università".Intanto la tv satellitare curda Rudaw denuncia l'esistenza di una grande ondata di profughi provenienti dalle zone appena liberate dai miliziani dell'Isis, in cerca di rifugio in zone più sicure.