Israele, depositato primo ricorso contro la legge delle colonie

Gerusalemme, (askanews) - Due ong che si battono per i diritti umani hanno depositato il primo ricorso alla corte suprema israeliana contro la contestatissima legge sulle colonie. Quella approvata dalla Knesset martedì 7 febbraio è la norma che di fatto legalizza decine di avamposti dei coloni ebraici in Cisgiordania."Abbiamo depositato oggi una petizione contro la legge che convalida gli insediamenti illegali rispetto al diritto internazionale e costruiti su dei terreni privati in Cisgiordania", ha spiegato Sohad Bishara, legale dell'ong Adalah, che offre assistenza giuridica ai palestinesi.Preparato insieme agli avvocati della associazione JLac il ricorso è stato depositato in nome di 17 autorità palestinesi locali toccate direttamente dalla nuova legge israeliana."Abbiamo argomenti molto validi contro la legge. Sappiamo che il procuratore generale non la difenderà, come ha avuto modo di dire attraverso i media. Speriamo che la Corte Suprema dichiari incostituzionale la legge per poi annullarla".Il deposito del ricorso a Gerusalemme segna l'inizio di una fase cruciale per l'avvenire di questa legge che ha suscitato scandalo e rabbia tra i palestinesi e gran parte della comunità internazionale. L'Olp ha parlato di un "furto legalizzato",il segretario generale dell'Onu l'ha condannata, mentre illaburista Isaac Herzog ha minacciato di portare la legge davanti alla Corte Penale Internazionale dell'Aia.