Israele, Fico: posizione dell'Italia la esprimono Conte e Moavero

Milano (askanews) - "La mia posizione è la posizione dell'Italia che conoscete bene, 'due popoli - due Stati': lì si devono costruire il dialogo e la pace". E' quanto ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando a margine della commemorazione della strage di piazza Fontana a Milano. Alla domanda, se fosse d'accordo con il fatto che Hezbollah sia un movimento terrorista come affermato dal vicepremier Matteo Salvini in visita in Israele, Fico ha risposto "su questi temi io ascolto il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri".