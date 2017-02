Israele, la Knesset approva controversa legge per nuove colonie

Gerusalemme (askanews) - Sale il termometro della tensione tra israeliani e palestinesi. La Knesset ha approvato una legge assai controversa legalizzando gli insediamenti in territorio palestinese e consentendo allo Stato ebraico di appropriarsi di centinaia di ettari in Cisgiordania, un provvedimento denunciato come illegale dall'Organizzazione di liberazione della Palestina. La legge è stata approvata con 60 sì e 51 voti contrari. Secondo l'opposizione laburista, l'approvazione della legge avrà come effetto di trascinare Israele davanti alla Corte internazionale penale dell'Aia.Dal 20 gennaio, giorno dell'insediamento di Donald Trump, il neo presidente statunitense considerato favorevole alla politica degli insediamenti, Israele ha annunciato la costituzione di nuove colonie per un totale di oltre 6.000 nuove unità abitative tra Cisgiordania e Gerusalemme Est. L'Olp, dal canto suo, ha definito il provvedimento un furto legalizzato di terre palestinesi, affermando in una nota che la colonizzazione israeliana è un ostacolo alla pace e alla possibilità di una soluzione con due Stati.Anche la Turchia ha stigmatizzato duramente la decisione di autorizzare nuovi insediamenti nei territori palestinesi. Condanniamo con forza il voto del Parlamento di Israele, ha precisato il ministero degli Esteri turco in un comunicato che ha definito inaccettabile la politica di Israele che contraddice le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e distrugge le basi per una soluzione politica del conflitto arabo-israeliano.In netta controtendenza con il recente voto della Knesset, il governo israeliano ha però iniziato a smantellare i prefabbricati di Amona, la colonia in Cisgiordania al centro di una battaglia politica e legale che dura da anni. La polizia ha dovuto usare la forza per allontanare centinaia di giovani venuti dalle colonie confinanti, motivati dalla convinzione che la Cisgiordania, territorio palestinese occupato da Israele dopo la guerra del 1967, appartenga di diritto allo Stato ebraico.