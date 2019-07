Gerusalemme, 22 lug. (askanews) - Israele ha dato il via alla demolizione delle abitazioni di palestinesi nel quartiere di Sour Baher, a sud di Gerusalemme perché giudicate "illegali". Decine di poliziotti e militari sono dispiegati nella zona intorno a quattro immobili. Il 18 giugno le autorità israeliane avevano informato i residenti della demolizione, dando 30 giorni per lasciare le case. La demolizione riguarda 10 edifici, la maggior parte ancora in costruzione.