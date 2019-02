Istanbul, palazzo di otto piani crollato: almeno tre morti

Istanbul, 7 feb. (askanews) - E' di almeno tre morti il bilancio del crollo, ieri, di un palazzo di otto piani a Istanbul, dove continuano le ricerche tra le macerie, nella speranza di trovare dei sopravvissuti e nel timore di altri deceduti non ancora rinvenuti.Il crollo è avvenuto nel distretto di Kartal, nella parte asiatica della città e le autorità hanno aperto un'inchiesta, imponendo il black out mediatico, pratica usualmente riservata agli attacchi terroristici. I siti turchi stamattina riferiscono delle ricerche sempre in corso.Secondo quanto dichiarato dal governatore di Istanbul, Ali Yerlikaya, 43 persone risiedevano nel palazzo e tre degli otto piani erano stati aggiunti illegalmente.