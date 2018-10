(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2018 Italia a 5 stelle, Di Battista senior alla kermesse con cartello 'No Tap, no Tav' Italia a 5 Stelle, la tradizionale kermesse promossa dal Movimento 5 Stelle a Roma nel week-end del 20 e 21 Agosto. La prima edizione come forza di Governo, nella quale sono attesi tutti i Ministri, a partire da Luigi Di Maio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il garante del Movimento Beppe Grillo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev