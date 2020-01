Italia-Azerbaigian, annunciata visita a Roma presidente Aliyev

Roma, 15 gen. (askanews) - Il presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, sarà in visita a Roma a febbraio. Lo hanno annunciato il sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, e il ministro dell'Energia di Baku, Parviz Shahbazov, al termine della quinta riunione della commissione intergovernativa sulla cooperazione economica tra Italia e Azerbaigian, che si è svolta a Roma.Un'opportunità, ha sottolineato Di Stefano ricordando le precedenti visite in Azerbaigian del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di quella del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, "che contraddistingue la grande relazione che abbiamo"."Scambi e commercio sono la base dei rapporti, caratterizzati però anche da cooperazione culturale, eredità e cooperazione scientifica", ha aggiunto il sottosegretario rivolgendosi alla platea degli intervenuti, tra i quali era ovviamente presente l'ambasciatore a Roma Mammad Ahmadza."Aspetti che sono i tre pilastri dei rapporti, in particolare cooperazione culturale ed eredità mettono in connessione le persone, non si tratta solo di politica"."Sono davvero soddisfatto di questa quinta riunione e sono sicuro che questa visita ci fornirà una buona base per organizzare nel migliore dei modi la futura visita del presidente Aliyev", ha concluso Di Stefano.