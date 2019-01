Italia in recessione, Di Maio: chi stava al governo ci ha mentito

Roma, 31 gen. (askanews) - "I dati Istat testimoniano una cosa fondamentale. Chi stava al Governo ci ha mentito. Non ci ha portato fuori dalla crisi". Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera per lanciare la campagna informativa #SeLoDiciamoLoFacciamo."I dati Istat - ha detto Di Maio - testimoniano una cosa fondamentale. Chi stava al Governo ci ha mentito. Non ci ha portato fuori dalla crisi. Oggi lanciamo una campagna di informazione non solo sulle cose fatte ma come utilizzare gli strumenti per migliorare la vita degli italiani". Di Maio ha posto l'accento su come utilizzare questi strumenti "per uscire dalla crisi".