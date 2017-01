(Agenzia VISTA) Roma, 24 gennaio 2017 E' arrivato il giorno del giudizio per l'Italicum. La Corte Costituzionale si è riunita al Palazzo della Consulta, per l'udienza pubblica sulla legge elettorale. Al vaglio la legittimità del balllottaggio, dei capilista bloccati e del premio di maggioranza. Presenti 13 giudici della consulta, con Nicolò Zanon chiamato ad esporre la causa in veste di relatore. La difesa viene portata avanti da Massimo Massella Ducci Teri, l'avvocato generale dello Stato.