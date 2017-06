Ius Soli, Orfini: stupito da voltafaccia del M5s, faremo di tutto per approvare legge

(Agenzia Vista) Roma, 20 giugno 2017 Matteo Orfini protagonista di #Orenove, il format del PD in cui un esponente del partito commenta le notizie dei principali giornali, tramite una diretta Facebook. Orfini ha toccato tutti i punti principali di attualita' politica dallo Ius Soli al caso Consip, commentando anche la dichiarazione della sindaca di Roma, Virginia Raggi che ha dichiarato di darsi 7,5 come voto per questo primo anno di amministrazione della capitale. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev