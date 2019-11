(Agenzia Vista) Milano, 18 novembre 2019 Ius soli, Salvini: "Zingaretti si e preso marea di 'Vaffa' da alleati" Il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook: "A proposito di proposte che non stanno né in cielo e né in terra, ieri Zingaretti, a nome del Partito Democratico, ha rilanciato lo ius soli. Si è preso una marea di "vaffa" anche dagli alleati di governo, perfino da Di Maio. Eravamo preoccupati perché Di Maio era scomparso da settimane. E' riapparso ieri mandando "affanbagno" Zingaretti" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev