(Agenzia Vista) Napoli, 09 dicembre 2017 Ius Soli, Saviano: campagna elettorale fatta contro chi vuole far parte di questo Paese "Campagna elettorale fatta contro chi vuole far parte di questo Paese". Sono le parole di Roberto Saviano che dopo undici anni torna a Napoli per presentare il suo nuovo libro " Il Bacio Feroce". Saviano si è espresso sullo Ius Soli precisando che la campagna elettorale è contro chi vuole far parte di questo Paese che perderebbe un grosso patrimonio. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev