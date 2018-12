(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2018 Iva, Di Maio: "Non aumenterà neanche i prossimi anni" "L'Iva non aumenterà, quest'anno come nei prossimi, disinnescheremo sempre le clausole di salvaguardia". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, durante una diretta sui social. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it