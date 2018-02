(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2018 Jobs Act, Damiano (PD) va cambiato, servono incentivi stabili ''Per proseguire bisogna correggere, per me il jobs act va corretto almeno in due punti, prima di tutti gli incentivi devono essere strutturali''. Queste le parole di Cesare Damiano, deputato del Partito Democratico, a margine della presentazione della terza indagine 'Il Lavoro che cambia' alla sede del Cnel. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev