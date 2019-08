Johnson and Johnson dovrà pagare multa da 572 milioni di dollari

Roma, 27 ago. (askanews) - Il colosso americano Johnson & Johnson dovrà pagare una maxi-multa di 572 milioni di dollari. Lo ha stabilito un giudice dell'Oklahoma che ha condannato l'azienda per il suo ruolo nel favorire la crisi da dipendenza degli oppiacei che ha causato centinaia di migliaia di morti per overdose.Il giudice Thad Balkman ha puntato il dito contro "lacommercializzazione e la promozione ingannevole degli oppioidi", chiarendo che "queste azioni hanno compromesso la salute e la sicurezza di migliaia di abitanti dell'Oklahoma".Secondo la sentenza, la compagnia e la sua divisione farmaceutica dovranno finanziare un "piano di abbattimento" per l'assistenza a tossicodipendenti, famiglie e comunità.