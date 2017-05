Juncker: la vittoria di Macron è una buona notizia per l'Europa

Roma, (askanews) - Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, si rallegra per la vittoria di Emmanuel Macron alle presidenzialifrancesi contro Marine Le Pen e la definisce una buona notizia per tutta l'Europa."E' un bel risultato per la Francia, spero che il nuovo presidente sia in grado di riconciliare le due parti del Paese, cosa davvero necessaria in questo momento, ed è una buona notizia per l'Europa perché il programma del presidente Macron era molto europeista, quindi sono davvero contento"."Non dobbiamo dimenticarci che l'estrema destra ha preso 11 milioni di voti - ha aggiunto Juncker - non possiamo non tenerne conto e far finta che non esista. Dobbiamo continuare a combattere gli estremismi", ha concluso.