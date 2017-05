(Agenzia Vista) Torino, 06 maggio 2017 Derby della Mole, il Torino ferma la Juventus sull'1-1 e interrompe la striscia di 33 vittorie consecutive in campionato dei bianconeri allo Juventus Stadium. Apre le danze Ljajic su punizione al 54', pareggia Higuain nel recupero. Toro in dieci per 35 minuti dopo l'espulsione di Acquah. Per i bianconeri una battuta d'arresto che rinvia la conquista matematica dello scudetto 2017 Courtesy Rete7