Kuwait, Amore, non terrorismo: spot della compagnia telefonica

Kuwait city (askanews) - Sta spopolando in rete il video diffuso dalla compagnia telefonica del Kuwait, la Zain, in occasione del ramadan, il mese sacro per i musulmani. Nel filmato, in poco più di 3 minuti, si vede un kamikaze che rinuncia a farsi esplodere dopo essere stato scoraggiato dalle sue potenziali vittime, che gli raccontano come l'Islam sia una religione di pace e d'amore."Dirò tutto a Dio - recita all'inizio, in arab, la voce di un bimbo - che avete riempito i cimiteri di bambini e svuotato le aule delle scuole. Che avete portato disordine nelle strade e che avete mentito..."."Adora Dio con l'amore, non con il terrore, affronta il tuo nemico con la pace, non la guerra", recita la canzone che accompagna il video in cui ci sono anche immagini autentiche, di reali attentati messi a segno dai jiahadisti dell'Isis o di Al Qaeda.Alla fine, il kamikaze aziona sì un interruttore ma solo per lanciare dei fuochi pirotecnici a una festa di nozze."Bombardiamo l'odio con l'amore", recitano gli ultimi versi della canzone, mentre compare lo slogan: fermeremo l'odio con canzoni d'amore, da ora fino alla felicità".