L'acqua scarseggia e a Damasco torna di moda l'hammam

Damasco (askanews) - Da settimane l'acqua scarseggia a Damasco. A causa dei combattimenti nell'area di Wadi Barada che è in mano ai ribelli, a 15 chilometri dalla capitale siriana, è bloccato il principale snodo di approvvigionamento dell'acqua. Il taglio o la riduzione dell'acqua riguarda il 70 per cento della popolazione di Damasco. Per questo sono tornati di moda gli hammam dotati di pozzi privati. Quello di Al-Malik al-Zahir, fondato nel 985 dopo Cristo, sta vivendo una nuova primavera. Qui la gente si lava, fuma il nargilé e chiacchiera con gli altri avventori, mentre viene servita frutta fresca."L'ultima volta che sono venuto qui è stato 12 anni fa per il mio matrimonio - ricorda Habib Issa - Se avessi l'acqua non verrei qui". "Per lavarmi uso delle bottiglie - spiega Anwar - riempio in continuazione bottiglie al parco o ovunque trovo acqua. A casa arriva una volta alla settimana, non è molto. Dieci anni fa venivo qui per rilassarmi, oggi invece sono all'hammam per lavarmi".Dal 20 dicembre, le truppe del regime e gli alleati dell'organizzazione sciita libanese Hezbollah portano avantiun'offensiva per cacciare i ribelli da Wadi Barada e riconquistare le principali fonti di approvvigionamento idrico della capitale. Intanto i cittadini di Damasco hanno riscoperto la tradizione dei bagni pubblici. Una tradizione che unisce tanti paesi del Medio Oriente, dalla Turchia alla Siria.