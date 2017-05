L'amministratore delegato di Quantas si becca una torta in faccia

Roma, (askanews) - Durante il suo discorso a un evento a Perth, l'amministratore delegato di Quantas Airlines, Alan Joyce, si è beccato una torta in faccia. La polizia ha immediatamente arrestato l'autore del gesto.Joyce, ad della compagnia di bandiera australiana dal 2008 e uno degli uomini d'affari più influenti del paese, si è ripulito e ha poi commentato:"Non sono riuscito ad assaggiarla, è finita quasi tutta sui miei occhiali. Ora ho bisogno di una buona lavanderia prima di andare via da Perth, se ne avete una consigliatemela per favore"La torta - stando a Wikipedia - era una meringata al limone:"Non ne ho idea, non mangio tanti dolci", ha concluso l'ad di origini irlandesi.