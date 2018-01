(Agenzia Vista) Roma, 02 gennaio 2018 L'Antico Caffe' Greco di Roma rischia di chiudere? Le immagini dello storico bar degli artisti Era frequentato da grandi artisti come D'Annunzio e Andersen, è l'Antico Caffè Greco, in via Condotti, a due passi da Piazza di Spagna. Lo storico bar è sotto sfratto da novembre e entro marzo dovranno esserne decise le sorti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev