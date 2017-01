L'arrivo di Hillary Clinton all'insediamento di Trump

Washington (askanews) - C'è anche Hillary Clinton, insieme al marito Bill, fra le decine di personalità che partecipano a Washington all'insediamento del 45esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La candidata democratica aveva annunciato da tempo di voler essere presente a Capitol Hill per assistere al giuramento del suo avversario alle ultime elezioni. "Io sono qui per onorare la nostra democrazia e i nostri valori. Non smetterò mai di credere nel nostro paese e nel suo futuro", ha scritto in un tweet prima della cerimonia.