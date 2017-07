(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2017 L'assalto al furgone sembra un film, sgominata la banda di rumeni che agiva in Spagna - Dalle immagini rilasciate dalla polizia rumena sembra di essere in un film. Questa banda di ladri assaltava i furgoni salendo sul cofano dell'auto per aprire, in corsa, il portellone dei camion da derubare. La banda e' stata sgominata dalla polizia spagnola. fonte Polizia Romania Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev