L'attivista per il clima svedese Greta Thunberg scuote Davos

Davos (askanews) - Tra un intervento sul rallentamento della crescita cinese e uno sulla Brexit, la routine dell'elite economica mondiale a Davos viene scossa per qualche minuto da un'adolescente svedese, volto della lotta al surriscaldamento globale che ispira i giovani di tutto il mondo. È Greta Thunberg, 16 anni, che a dicembre ha conquistato la Cop24, con un suo intervento alla conferenza Onu sul clima in Polonia. Al suo arrivo nella stazione della località sciistica nelle Alpi svizzere, Greta ha affermato:"È un evento molto importante, dove si ritrovano le persone più potenti al mondo, e sto andando lì, la mia intenzione è quella di attirare l'attenzione sul clima".Dall'agosto 2018, tutti i venerdì Greta salta la scuola, un'originale protesta per chiedere misure concrete nella lotta al surriscaldamento globale. Dal treno è scesa con un cartello, che recita appunto "sciopero della scuola per il clima"."Se in futuro non ci preoccupiamo di questo, allora nessun altro argomento avrà importanza"."Io guardo i fatti e vedo che ciò che bisogna fare e ho deciso di farlo, perché se non lo facessi mi sentirei male e vorrei, quando sarò più grande, essere capace di guardarmi indietro e dire che ho fatto quello che potevo", ha aggiunto, sottolineando che alcuni responsabili politici sanno benissimo quali valori hanno sacrificato per guadagnare cifre di denaro inimmaginabili.