L'attore Coster-Waldau e Google mappano la Groenlandia che cambia

Roma, (askanews) - Google documenta l'impatto del cambiamento climatico sulla Groenlandia con l'aiuto di una star, l'attore danese Nikolaj Coster-Waldau, famoso soprattutto per "Il trono di spade" e recentemente nominato Ambasciatore di buona volontà per l'Onu, a cui questo luogo è particolarmente caro.Nikolaj ha collaborato con il team di Street View al progetto che usa Google Maps per dimostrare che la Groenlandia, a causa dell'innalzamento della temperatura, sta cambiando più in fretta di qualsiasi altro posto sulla Terra. E' diventato un Google-trekker, con zaino e fotocamera, per mostrare il ghiaccio che si scioglie e i ghiacciai che si sbriciolano, zone che un tempo erano coperte dai ghiacci che ora rivelano solo nuda terra; dal paese di Igaliku, con le casette colorate e le colline piene di pecore, alle sorgenti termali di Uunartoq con vista sugli iceberg, fino al maestoso fiordo Qooroq, ricoperto di ghiacci.La Groenlandia ha la seconda calotta di ghiaccio più estesa al mondo, che si sta sciogliendo sempre più velocemente, riversando 300 miliardi di tonnellate di ghiaccio nell'Oceano ogni anno. Grazie a Street View tutti possono rendersi conto dell'impatto del cambiamento climatico osservando i panorami completamente diversi, anche dal proprio telefono. L'appello dell'attore è ad unire le proprie forze per fermare un processo che sembra inarrestabile.