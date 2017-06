L. elettorale, Toninelli (M5S): se è tedesco vero per noi va bene

Roma, (askanews) - "Il testo è stato appena depositato, stiamo andando a studiarlo con i colleghi e i tecnici, se è un tedesco vero, dove il voto alla lista per la quota proporzionale è quello che assegna i seggi, per noi non c'è problema se c'è il 5% di sbarramento...".Lo ha detto il deputato M5S Danilo Toninelli parlando della proposta presentatat dal Pd sulla legge elettorale, dopo che il relatore Emanuele Fiano ha depositato in commissione Affari costituzionali l'emedamento che la ridisegna secondo il sistema tedesco."Dobbiamo controllare tutto, io non so se hanno presentato un tedesco vero, andiamo a studiarlo. Se lo è, e non ci sono dentro correttivi malsani o rischi di incostituzionalità per noi pulsante verde".