L'incontro tra Merkel e il presidente cinese Xi a Berlino

Roma, (askanews) - Nelle immagini l'incontro tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente cinese Xi Jinping, in Germania per il G20.Xi è stato ricevuto con gli onori militari nel castello di Bellevue, a Berlino, dal presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier, e ha poi incontrato Merkel per un pranzo di lavoro nel corso del quale sono stati affrontati diversi temi politici, in vista del vertice di Amburgo, venerdì e sabato prossimi. Principali argomenti in agenda clima e commercio internazionale.Nel pomeriggio Merkel accompagnerà il suo ospite nello zoo di Berlino per salutare i due panda giganti, dono di Pechino, giunti nella capitale tedesca la settimana scorsa.