L'India lancia il suo razzo più potente tutto "made in India"

Roma, 5 giu. (askanews) - L'India ha lanciato il suo primo razzo completamente "made in India", il più potente di costruzione nazionale. E' un grande passo in avanti per il suo poco conosciuto ma ambizioso programma spaziale che punta a portare presto degli uomini in orbita.Il vettore GSLV-MkIII, alto 43 metri, è partito alle 17.28 locali (le 13.58 in Italia) dalla rampa di lancio situata a Sriharikota, nel Sudest del paese, una delle due basi di lancio per i satelliti dell'agenzia spaziale indiana. "La nazione è fiera!" ha twittato il primo ministro Narendra Modi. Il razzo era già stato testato per i voli sub-orbitali.