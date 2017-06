L'India non si tira indietro sul clima: andremo oltre Parigi

Parigi (askanews) - L'India non si tirerà indietro sull'accordo di Parigi, anzi, guarda oltre. Lo ha ribadito il Narendra Modi, premier di uno dei cinque paesi più inquinanti al mondo, che si temeva potesse seguire gli Stati Uniti fuori dall'accordo, in una sorta di effetto domino dopo la decisione di Trump."Noi siamo fermamente con l'accordo e oltre l'accordo - ha detto Modi - lavoreremo con gli altri, coopereremo, insieme, lasceremo un regalo per le generazioni future. E' l'impegno e il cammino che abbiamo preso, con una serie di tappe importanti".