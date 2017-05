L'intelligenza artificiale di Google batte il campione di Go

Wuzhen (askanews) - Il programma di intelligenza artificiale di Google, AlphaGo, ha battuto il campione mondiale dell'antico gioco cinese del Go, confermando l'arrivo di quella che i suoi sviluppatori definiscono una svolta per l'intelligenza artificiale.A Wuzhen, in Cina, AlphaGo ha battuto Ke Jie, un anno dopo aver vinto anche il gran maestro sudcoreano Lee Se-Dol, la prima volta nella storia in cui una macchina ha battuto un campione nel gioco."La prima volta che abbiamo giocato ho pensato che fosse un essere umano. Ora penso che giochi sempre di più come un dio del go. E' davvero brillante", ha detto sconsolato Ke Jie, da due anni campione del mondo di Go, forse il gioco da tavola più complesso che vanta una storia di 4000 anni.AlphaGo è stato realizzato da DeepMind Technologies, una società britannica specializzata nell'intelligenza artificiale che è stata acquisita da Google nel 2014.