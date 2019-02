L'ira di Trump per la mostra "Ivanka passa l'aspirapolvere"

Roma, 6 feb. (askanews) - "Ivanka passa l'aspirapolvere", questo il titolo della mostra aperta il primo febbraio a Washington in cui una modella, dalle sembianze della first daughter, è intenta a raccogliere briciole di pane passando un'aspirapolvere su un tappeto rosa shocking, con un tubino d'ordinanza, rosa anche questo, e boccoli biondi.L'opera di Jennifer Rubell, in cui il pubblico è invitato a "gettare briciole sul tappeto per vedere Ivanka che elegantemente aspira "la sporcizia con il sorriso", ha destato le critiche della famiglia Trump.Secondo la descrizione dell'opera, affissa sul muro della galleria, il presidente americano è una "figura pubblica che incorpora un ampio spaccato di identità femminili, figlia, moglie, madre, sorella, modella, donna lavoratrice, bionda" e l'atto di spargere briciole sul tappeto per farle aspirare da Ivanka è "sorprendentemente piacevole". Il presidente americano e i suoi due figli maschi, Donald Trump Jr e Eric Trump, hanno criticato la mostra come un tentativo sessista di umiliare Ivanka. "Le donne possono scegliere di abbattersi a vicenda o di sostenersi. Io ho scelto la seconda", ha twittato la stessa Ivanka.