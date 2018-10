L'Iran mostra in tv il lancio di missili in Siria

Teheran (askanews) - I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno annunciato questa mattina di aver attaccato, con l'aiuto di "missili balistici", un "quartier generale" di "terroristi" in Siria, in rappresaglia all'attentato che lo scorso 21 settembre ha preso di mira la città iraniana di Ahvaz.Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, vicina ai conservatori, sono stati utilizzati due tipi di missili: Zolfaghar (gittata di 750 chilometri) e Qiam (800 chilometri). Il 22 settembre, 24 persone furono uccise da un commando di cinque persone che aprì il fuoco con armi automatiche contro una parata militare ad Ahvaz, nel sudovest dell'Iran.L'attentato è stato rivendicato dallo Stato Islamico, contro cui l'Iran è impegnato in Siria al fianco delle autorità di Damasco.