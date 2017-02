L'Islanda terra di speranza e pace per i rifugiati siriani

Reykjavik (askanews) - L'Islanda è circondata da vulcani, ghiacciai e geyser, con ampie zone disabitate e temperature che in inverno raggiungono i 25 gradi sotto zero. Eppure questa terra fredda e all'apparenza inospitale è quella che ha dato il benvenuto più caloroso ai rifugiati in fuga dalla guerra in Siria. Certo i numeri aiutano: l'isola è abitata da 330mila persone che ospitano una comunità di 118 siriani. Ma i numeri sono anche destinati a crescere, nelle prossime settimane arriveranno altri rifugiati che qui potrebbero trovare la speranza di una vita tranquilla."Le persone sono davvero gentili e carine e non me lo aspettavo. Pensavo che ci sarebbero stati gli stessi problemi che avevamo in Libano. Invece qui mi sento rilassato, così anche mia moglie e i figli", racconta Mousa Al-Saadi che qui riesce a tenere i legami con la sua identità e la sua religione. Frequenta regolarmente la moschea locale e porta ogni domenica suo figlio a lezione di arabo. Proprio la lingua è la questione più complicata, ben più del freddo spiega Joumaa Naser arrivato qui con moglie e cinque figli."Il linguaggio è l'ostacolo maggiore - dice - siamo in grado di adattarci a qualsiasi condizione ambientale qui, difficile o facile, possiamo conviverci. E' solo il linguaggio che è un po' complicato. Abbiamo bisogno di tempo per adattarci completamente".E qui, nel lungo inverno islandese durante il quale ci sono solo tre ore di luce al giorno, ci sono tutto il tempo e la pace del mondo.