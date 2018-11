L'Onu critica l'Italia: "Preoccupati per politiche su migranti"

Roma, 22 nov. (askanews) - La proposta italiana di inasprire le norme sull'immigrazione avrà un forte impatto sulla vita dei migranti ed è fonte di grave preoccupazione. La denuncia arriva dagli esperti dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, che sollecitano il governo a invertire la rotta.Le preoccupazioni si estendono anche alle "continue campagne diffamatorie contro le organizzazioni" impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo, hanno sottolineato in un report gli esperti delle Nazioni Unite."L'abolizione dello status di protezione umanitaria, l'esclusione dei richiedenti asilo dall'accesso ai centri di accoglienza e la durata prolungata della detenzione nei centri di ritorno e nei punti di crisi minano fondamentalmente i principi internazionali dei diritti umani e porteranno certamente a violazioni di diritti umani internazionali", sostengono gli esperti indipendenti dell'Onu.