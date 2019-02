L'Ue vicina alla gente: il 2019 della rappresentanza in Italia

Roma, (askanews) - Un truck tour per raggiungere le periferie, la rinnovata partnership con il Festival dello sviluppo sostenibile. Come quelle con la Maratona di Roma e il Giro d'Italia. Sono alcune delle iniziative della Rappresentanza in Italia della commissione europea, che ha presentato a Roma il suo programma di lavoro per il 2019. Un anno cruciale, con le elezioni europee in agenda a fine maggio e quindi il rinnovo dell'europarlamento e poi dell'esecutivo europeo.Beatrice Covassi, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, spiega ai microfoni di askanews a cosa ambisce questo pacchetto di proposte: "Un Europa che pensa alle persone e le rimette al centro. E soprattutto ricordare a tutti che l Europa non è a Bruxelles noi siamo Europa, siamo già in Europa: restiamoci e creiamola insieme".Tra le iniziative principe c'è sicuramente la "Primavera dell'Europa": "E' un'iniziativa che si svolgerà in tutta Italia, per primavera, soprattutto nelle scuole e nei centri di documentazione europea, che sono più di cinquanta, e nei centri di informazione ai cittadini, che sono 44 in tutta Italia. E distribuiremo bandiere. Perché? Perché i simboli sono importanti e la bandiera europea ci ricorda un appartenenza comune, che già c è: ma anche un aspirazione, un aspirazione a creare questa Europa del futuro.Alla presentazione del programma di lavoro c'era anche George Bologan, ambasciatore in Italia della Romania, Paese che detiene il semestre di presidenza dell'Ue: "L'Europa non è il problema, l'Europa è la soluzione. Se c è stato qualcosa di sbagliato, dobbiamo imparare a non ripeterlo e venire con propositi costruttivi".