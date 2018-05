L'ultimo addio a Pamela Mastropietro, una tragica storia - Infografica

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2018 Nella chiesa Ognissanti di via Appia Nuova a Roma si sono svolti i funerali di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa a Macerata e fatta a pezzi. La bara bianca è stata portata fuori a braccio da familiari ed è stata accolta all’esterno della chiesa da un lungo applauso e palloncini bianchi volati in cielo. In prima fila durante la messa la mamma Alessandra con una maglietta rosa, indossato oggi dalle persone più vicine alla ragazza, con la stampa di Pamela sorridente con una corona d’argento in testa e la scritta “da qui nessuno ti potrà mai portare via” _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it