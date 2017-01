L'Ungheria si ferma per commemorare gli studenti morti in Italia

Budapest (askanews) - Bandiere nere in tutti gli edifici pubblici e una cerimonia militare in memoria dei ragazzi morti nell'incidente stradale in Italia. L'Ungheria si è fermata per commemorare le sedici vittime dello schianto di un pullman di studenti nella notte tra venerdì e sabato lungo l'autostrada A4.Il primo ministro Viktor Orban ha indetto per lunedì una giornata di lutto nazionale per una tragedia che ha suscitato grande commozione in tutto il Paese. Nell'elegante liceo Pal Szinyei-Merse del centro di Budapest, frequentato dalle giovani vittime, gli omaggi sono ininterrotti da sabato. "Sono qui in segno di solidarietà, sono qui per dire agli studenti che non sono soli in questo momento di dolore", dice un ragazzo.La maggior parte dei ragazzi a bordo del pullman avevano "15-16 anni". Sedici persone sono morte e altre ventotto sono rimaste ferite quando il pullman si è incendiato dopo aver urtato nella parte laterale il pilone di un ponte, a un'uscita autostradale nei pressi di Verona.A bordo si trovavano 56 persone, tra le quali due autisti e un gruppo di ragazzi, accompagnati da qualche genitore e docente, che rientravano in Ungheria dopo un viaggio scolastico in montagna in Francia. La polizia ungherese ha aperto un'inchiesta ufficiale, parallelamente alle autorità italiane, per cercare di chiarire le cause dell'accaduto.