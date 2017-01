L'urlo anti Trump di Shia LaBeouf contro un razzista

New York (askanews) - "He will not divide us", "Lui non ci dividerà", urla Shia LaBeouf contro un ragazzo colpevole di aver usato una frase razzista, diffusa nel gergo dei suprematisti bianchi, durante una performance anti-Trump, organizzata dall'attore.Il titolo della performance è proprio "He will not divide us": per 4 anni una telecamera, installata davanti al Museo delle immagini in movimento di New York, trasmetterà in diretta streaming, 24 ore su 24. Chiunque potrà avvicinarsi e dire la frase "Lui non ci dividerà", una sorta di mantra di protesta contro Donald Trump.Ma ad un certo punto uno dei partecipanti si avvicina alla telecamera e dice "Fourteen", "Quattordici", un numero usato in gergo dai gruppi neo-nazisti e dai suprematisti bianchi che fa riferimento alla frase razzista in inglese, di 14 parole appunto, "Noi dobbiamo assicurare l'esistenza della nostra gente e il futuro dei bambini bianchi". Una provocazione che ha scatenato la reazione dell'attore americano che ha cominciato ad urlare in faccia al razzista impedendogli di parlare.