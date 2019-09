La bella Sofia di Svezia a spasso per Capri gusta un gelato reale

Isola di Capri, 23 set. (askanews) - Weekend di vacanza sull isola di Capri per i reali di Svezia. La moglie del principe Carl Philip, la principessa Sofia, ha trascorso alcuni giorni sull'isola azzurra con tutta la famiglia e amiche di vecchia data. La scusa era il matrimonio di una coppia di amici, Carolina Pihl e Gunnar Eliassen, celebrato nel fortino del faro di Punta Carena ad Anacapri.Sofia elegantissima e bellissima come la vediamo in queste immagini, era una delle damigelle, a conferma dell amicizia di vecchia data con la sposa. Sembra che la principessa e le sue amiche siano rimaste particolarmente intrigate dalla bontà dei gelati artigianali di Capri: qui abbiamo l'ex modella che gusta un cono a passeggio nelle stradine dell'isola. Mentre parla al cellulare: chissà chi sarà dall'altra parte della linea?