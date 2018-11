La carovana di migranti guada un fiume e fa rotta sul Messico

Tucun Uman (askanews) - L'odissea della carovana dei migranti attraverso il Centro America continua tra mille difficoltà Man mano che questa marea di disperati si avvicina alla frontiera messicana sale la tensione soprattutto per la concomitanza con ele elezioni americane di midterm.I migranti in fuga da bande criminali, estorsioni e povertà hanno guadato il fiume Suchiate bella provincia di Salvador in Guatemala in una marcia disperata verso il sogno americano. Secondo l'Unicef sono almeno 2.300 i bambini in cammino con le famiglie, esposti al rischio di sfruttamento e abusi e bisognosi di servizi essenziali, come assistenza sanitaria e acqua pulita.